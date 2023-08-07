Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (kedua kiri), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri), Country Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi (kanan), dan Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie (tengah) melihat produk saat digelarnya acara Hajatan UMKM di Fresh Market Bintaro, Tangerang Selatan, Minggu (6/8/2023).



Menyambut hari UMKM Nasional 2023, Grab dan OVO merayakan kontribusi nyata UMKM terhadap masyarakat, dalam kurun waktu setahun terakhir lebih dari 500 ribu UMKM berjualan online melalui platform Grab yang membuka 900 ribu peluang kerja baru.



Dalam acara ini turut dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Country Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi serta sejumlah publik figur seperti Hamish Daud, Ananda Omesh, serta Food Vloger Bella, dan Toni Mukbang, dimana semua para tamu undangan ikut mukbang

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)