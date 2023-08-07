Sejumlah model memperagakan busana pada ajang kompetisi mode Innovative Urbanware Competition 2023 di Omah Jati, Anyer, Banten pada Sabtu (29/7/2023). ESMOD Jakarta dan Bell Living Lab (Bell Society) bersama Ideanation berkolaborasi menggelar kompetisi mode Innovative Urbanware Competition 2023. Ajang ini dihelat untuk menemukan individu-individu baru yang memiliki potensi untuk membuat produk yang inovatif serta berdampak positif bagi lingkungan dan industri mode khususnya di Indonesia.

Kompetisi tersebut terbuka bagi publik non-profesional dengan pengalaman di bawah dua tahun dalam industri mode, beberapa dari peserta kompetisi tersebut, di antaranya terdapat mahasiswa ESMOD Jakarta yang masih menempuh pendidikan di tahun pertama. Terdapat dua kategori kompetisi di dalamnya yaitu kategori ready-to-wear dan kategori aksesoris.

(Arif Julianto/okezone)