Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Jadi Drummer Band Cokelat

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 07 Agustus 2023 15:57 WIB
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono tiba-tiba menjadi drummer Band Cokelat yang tampil memeriahkan peresmian Indonesia Arena di Kompleks GBK, Senayan, Jakarta, Senin (7/8/2023).

 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono tiba-tiba diminta bermain drum di depan Presiden Joko Widodo saat peresmian Indonesia Arena.

 

Basuki berhasil tampil dengan enerjik saat menjadi drummer dadakan band Cokelat dengan membawakan lagu berjudul “Luka Lama”. 

 

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)

