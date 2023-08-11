...

Sistem Zonasi Bermasalah, Siswa Gerduuk Kemendikbudristek

Reno Esnir/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 11 Agustus 2023 15:40 WIB
Sejumlah siswa dan orang tua wali murid berunjuk rasa di depan Kemendikbudristek.
Sejumlah siswa dan orang tua wali murid berunjuk rasa di depan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi, Jakarta, Jumat (11/8/2023). 

 

Unjuk rasa tersebut sebagai bentuk protes terhadap sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Depok yang menyisihkan calon siswa kurang mampu, selain itu, mereka mendesak Kemendikbudristek mengevaluasi proses pendaftaran sistem zonasi dan PPDB yang dinilai menyusahkan orang tua dan calon siswa.

 

(ANTARA FOTO/Reno Esnir/hp) (hru)

(Reno Esnir/ANTARA FOTO)

