TGB Zainul Majdi Jadi Pembicara Diskusi Bersama Kelompok Relawan Ganjar

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Sabtu 12 Agustus 2023 11:42 WIB
Ketua Harian Nasional Partai Perindo Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi saat menjadi pembicara dalam acara diskusi bersama kelompok Relawan Ganjar Pranowo di Jakarta, Jumat (11/8/2023).

 

Dalam diskusi tersebut Ketua Harian Perindo Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) mengingatkan agar para pendukung Ganjar Pranowo tidak menyebar ujaran kebencian atau hate speech selama pelaksanaan Pilpres 2024.

 

TGB juga menjelaskan bahwa persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia adalah hal utama dibandingkan dengan apapun.

 

Dia juga berharap agar seluruh relawan serta pendukung Ganjar bisa menjaga, merawat, dan menumbuhkan rasa persaudaraan dalam rangka memenangkan Ganjar sebagai presiden.

 

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)

