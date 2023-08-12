...

MNC Vision Network dan MNC Peduli Berikan Donasi Sosial ke Rumah Singgah Pasien IZI

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Sabtu 12 Agustus 2023 12:05 WIB
PT MNC Vision Networks Tbk bersama dengan MNC Peduli memberikan bantuan untuk Rumah Singgah Pasien, Inisiatif Zakat Indonesia Izi .
Director Of Marketing And Product Management MNC Vision Networks, Adita Widyansari (kanan) menyerahkan secara simbolis kepada perwakilan Manager Rumah Singgah Pasien Inisiatif Zakat Indonesia Suwarni di Rumah Singgah Pasien Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), Jakarta, Jumat (11/8/2023).

 

Dalam mewujudkan salah satu bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat, PT MNC Vision Networks Tbk bersama dengan MNC Peduli menyelenggarakan kegiatan pemberian bantuan berupa kebutuhan sehari-hari di Rumah Singgah Pasien, Inisiatif Zakat Indonesia (Izi) di Cempaka Bawah, Palmerah, Jakarta Barat.

 

MNC Vision Network dan MNC peduli menyampaikan kepedulian kami kepada masyarakat, di mana kami berkunjung ke Rumah Singgah Pasien dari Inisiatif Zakat Indonesia di mana kami memberikan donasi berupa kebutuhan sehari-hari untuk pasien yang berada di Rumah Singgah ini yang tidak jauh dari rumah sakit terdekat.

