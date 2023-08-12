Corporate Secretary Mind Id Heri Yusuf (kanan), Kepala Divisi Institutional Relations Mind Id Selly Adriatika (kiri), dan juri MediaMind 2023 Singgih Widagdo (tengah) berbincang saat sosialisasi MediaMind 2023 di Jakarta, Jumat (11/8/2023).

Holding pertambangan PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) menggelar kompetisi karya jurnalistik MediaMIND 2023 yang bertemakan Memberi Nilai Tambah untuk Indonesia dengan empat kategori karya yang dilombakan yaitu karya tulis hard news, karya tulis feature, karya video berita dan karya foto dengan total hadiah Rp300 juta. Pengumpulan karya dilakukan 24 Juli hingga 14 September.

(ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa) (hru)

(Hafidz Mubarak A./ANTARA FOTO)