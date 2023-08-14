...

Kashima Antlers Kalahkan Bhayangkara Presisi U-18

Fikri Yusuf/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 14 Agustus 2023 19:57 WIB
Kashima Antlers menang lewat adu penalti.
Sejumlah pesepak bola Kashima Antlers U-18 berselebrasi usai memenangkan adu penalti melawan Bhayangkara Presisi U-18 dalam pertandingan perebutan tempat ketiga International Youth Championship (IYC) 2023 di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Senin (14/8/2023). 

 

Kashima Antlers U-18 menjadi peringkat ketiga IYC 2023 usai mengalahkan Bhayangkara Presisi U-18 dalam adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang 2-2 pada waktu normal. 

 

(ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/tom) (hru)

(Fikri Yusuf/ANTARA FOTO)

