Bayar SPP Sekolah Pakai Minyak Jelantah

Ari Bowo Sucipto/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 15 Agustus 2023 13:05 WIB
Sejumlah siswa antre untuk menyetorkan minyak jelantah sebagai ganti pembayaran SPP.
Sejumlah siswa antre untuk menyetorkan minyak jelantah sebagai ganti pembayaran SPP.
Sejumlah siswa antre untuk menyetorkan minyak jelantah sebagai ganti pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) melalui program Sedekah Jelantah di SMP Muhammadiyah 4, Malang, Jawa Timur, Selasa (15/8/2023). 

 

Program inovasi sekolah swasta tersebut merupakan upaya untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu sekaligus sebagai sarana edukasi kepada masyarakat tentang tata kelola pengumpulan minyak jelantah untuk kemudian disetorkan ke pabrik sebagai bahan pembuatan biodisel maupun produk daur ulang lain. 

 

(ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/foc) (hru)

(Ari Bowo Sucipto/ANTARA FOTO)

