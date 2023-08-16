Ratusan civitas Sekolah Luar Biasa (SLB) Ma’arif Muntilan di Desa Puncung Rejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah (Jateng) menyambut gembira kedatangan Gubernur Jawa Tengah yang juga Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo pada Selasa (15/8/2023).

Mereka berkumpul di lapangan dan halaman sekolah untuk melihat langsung kedatangan gubernur berambut putih itu. Beberapa siswa dan guru ada yang menabuh gendang, sementara sebagian lagi berebut salam dengan Ganjar.

Tak hanya itu, ada pula yang memberikan sebuket bunga sebagai bentuk kecintaan kepada tamu spesial, yakni Ganjar Pranowo. Adalah dua siswa SLB, Nisa dan Rafli didampingi sang guru Ade Ayu Wilastri yang memberikan bunga itu.

“Ini bunga buat Pak Ganjar Pak. Selamat datang di SLB kami,” kata Ayu mewakili Nisa dan Rafli saat menyambut Ganjar.

Ayu mengatakan, buket bunga tersebut merupakan bentuk kecintaan anak-anak dan para guru SLB Ma’arif Muntilan kepada Ganjar. Ayu menyebut civitas SLB tersebut mencintai sosok Ganjar yang selama dua periode penuh perhatian.

“Mereka antusias sekali dan bunganya sudah pegang terus tadi sambil nunggu Pak Ganjar. Bunga itu adalah simbol penghargaan kecintaan anak-anak untuk yang diberikan,” tuturnya.

Selama ini, kata Ayu, Ganjar selalu mensupport prestasi anak-anak dalam bidang apalun. Salah satu yang paling berkesan adalah ketika Ganjar memfasilitasi siswi SLB Ma’arif Muntilan mengikuti lomba sepakbola internasional di Tamil Nadu, India 2019 lalu.

Dalam perlombaan tersebut siswa SLB Ma’arif Muntilan mengharumkan nama Indonesia dan Jateng di ajang bertajuk Invitation Spesial 5-a-slide Football Championship 2019. Sebab itu, Ayu berterima kasih kepada Ganjar yang sudah mendukung murid-murid ini.

“Di sini ada beberapa siswa tunagranita yang ikut perlombaan sepakbola putri sampai luar negeri. Itu mewakili Indonesia sudah tiga kali, dan Pak Ganjar selalu mendampingi,” kata Ganjar.

Sementara itu, Ganjar mengaku kagum dengan semangat anak-anak di SLB tersebut. Menurut Ganjar, mereka selalu semangat meraih prestasinya hingga tingkat dunia.

“Ada pemain bola yang sudah bermain di kelas dunia. Maka bakat-bakat ini yang mohon maaf orang mengatakan dulu ‘mengapa begini’, tapi tahu tidak begitu kita latih, mereka belajar, mereka prestasinya bisa menggemparkan dunia,” kata Ganjar.

Di SLB Ma’arif Muntilan, Ganjar menyerahkan bantuan berupa 20 paket alat tulis dan bantuan sosial sebersar Rp 10 juta untuk 10 anak dari keluarga tidak mampu. Ganjar pun banyak bercengkrama dengan para guru dan siswa.

(MPI)