Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat Tanimbar, Maluku tiba di lokasi Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Motif Tenun Tanimbar diambil dari lingkungan hidup masyarakat, pada kain tenun terdapat ragam hias yang menurut masyarakat setempat mengandung nilai-nilai yang bermakna luhur yang merupakan jati diri bagi masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. (Foto: Okezone/Arif Julianto) (hru)

