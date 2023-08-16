...

Mengenal Baju Adat Tanimbar yang Dipakai Presiden Jokowi saat Sidang Tahunan MPR

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Rabu 16 Agustus 2023 11:36 WIB
Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat Tanimbar.
Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat Tanimbar, Maluku tiba di lokasi Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Motif Tenun Tanimbar diambil dari lingkungan hidup masyarakat, pada kain tenun terdapat ragam hias yang menurut masyarakat setempat mengandung nilai-nilai yang bermakna luhur yang merupakan jati diri bagi masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

 

(Foto: Okezone/Arif Julianto) (hru)

(Arif Julianto/okezone)

