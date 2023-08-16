Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Presiden Jokowi selaku Kepala Negara menyampaikan pidato yang memuat laporan kinerja lembaga-lembaga negara selama setahun terakhir.

Hadir berbagai tamu undangan mulai dari Anggota DPR-DPD, Mantan presiden dan wakil presiden RI, menteri kabinet hingga dua besar negara- negara sahabat.

(Foto: Okezone/Arif Julianto) (hru)