Partai Persatuan Indonesia (Perindo) terus memanaskan mesin partai jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, tak terkecuali di Provinsi Jawa Barat.

Pemanasan mesin partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu dilakukan langsung Ketua Umum (Ketum) Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo.

Orang nomor satu di Perindo ini berada paling depan memimpin Rapat Konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg DPR RI dan Tandem Provinsi & Kabupaten/Kota se-Jabar di Hotel Golden Flower, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Rabu (16/8/2023).

Hary mengatakan, suara yang bisa diperoleh partai pada Pemilu 2024 berasal dari dua sumber. Pertama adalah suara partai dan yang kedua berasal dari calon anggota legislatif (caleg).

"Suara partai diperoleh dari yah tentunya setiap partai punya basis konstituen dan juga akibat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh partai itu sendiri," kata Hary.

Kegiatan yang dimaksud adalah iklan di berbagai platform, baliho, billboard, kalander, dan sebagainya, termasuk yang sering dilakukan Partai Perindo yakni membagikan gerobak kepada para pelaku UMKM hingga layanan ambulance.

"Khusus gerobak saya ingin menekankan, gerobak itu simbolisasi. Simbolisasi Partai Perindo ini yang diperjuangkan itu bagaimana memberdayakan, membangun rakyat kecil sehingga mereka menjadi kelompok yang produktif," jelas Hary.

Menurutnya, apabila mereka produktif, maka ekonomi nasional akan bergerak. Pada akhirnya, kata dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai sasaran.

"Indonesia mesin ekonominya tidak bisa tergantung dari yang ada saat ini saja. Kita perlu menumbuhkan kelompok-kelompok baru, sehingga mesin ekonominya besar," tuturnya.

Dalam acara yang juga dihadiri Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo itu, Hary juga mengungkapkan bahwa kebutuhan Indonesia ke depan sangat besar. Terlebih, pertambahan penduduknya bisa mencapai 40 juta jiwa.

"Kalau kelompok-kelompok baru tidak membangun mesin ekonomi yang besar lagi, bonus demografi itu bakal menjadi ancaman, karena banyak yang tidak dapat pekerjaan nanti," ungkapnya.

Namun, Hary juga mengingatkan para Bacaleg partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu. Dia mengaku, pernah memiliki pengalaman yang tidak diharapkan saat membagikan gerobak pada para pedagang pasar.

"Saya pernah ke satu pasar, pedagangnya 100 saya kasih 10 gerobak. 10-nya senang sekali, 90-nya marah sama saya," ucap Hary.

Maka dari itu, pihaknya mengingatkan agar semua Bacaleg Perindo yang akan terjun ke lapangan untuk berhati-hati. Lebih jauh, peka akan kondisi masyarakat yang akan dijadikan target silaturahmi.

"Jadi begitu-gitu kita mesti peka juga. Intinya semua kegiatan yang dilakukan oleh partai pasti membuahkan suara partai. Suara partai itu artinya nyoblos," tandasnya.

Seperti diketahui, rapat konsolidasi ini turut dihadiri pengurus DPW Perindo Jabar sebanyak 90 orang, Ketua-Sekretaris Bendahara DPD se-Jabar 80 orang, Bacaleg DPR RI 47 orang, Bacaleg Provinsi 54 orang, dan Bacaleg kabupaten/kota 504 orang.

(Foto: Aziz Indra) (hru)

(Aziz Indra)