Pembalap asal Jepang dari tim SDG MS Harc Pro Honda Ph Haruki Noguchi memacu motornya saat mengikuti sesi latihan bebas kelas ASB1000 Idemitsu FIM Asia Road Racing Championship (ARRC) 2023 di Pertamina Mandalika International Street Circuit, KEK Mandalika, Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, Jumat (11/8/2023).

Haruki Noguchi dinyatakan meninggal dunia pada Rabu (16/8) setelah menjalani perawatan intensif selama empat hari di RSUP Provinsi NTB usai mengalami kecelakaan pada race dua ARRC 2023 di sirkuit Mandalika pada Minggu (13/8).

(ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/hp) (hru)

