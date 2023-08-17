...

Foto-Foto Pembalap Jepang Haruki Noguchi Sebelum Meninggal di Sirkuit Mandalika

Ahmad Subaidi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 17 Agustus 2023 21:08 WIB
Haruki Noguchi memacu motornya saat mengikuti sesi latihan bebas.
Haruki Noguchi memasuki paddock usai mengikuti race satu.
Haruki Noguchi memacu motornya saat mengikuti sesi latihan bebas.
Pembalap asal Jepang dari tim SDG MS Harc Pro Honda Ph Haruki Noguchi memacu motornya saat mengikuti sesi latihan bebas kelas ASB1000 Idemitsu FIM Asia Road Racing Championship (ARRC) 2023 di Pertamina Mandalika International Street Circuit, KEK Mandalika, Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, Jumat (11/8/2023). 

 

Haruki Noguchi dinyatakan meninggal dunia pada Rabu (16/8) setelah menjalani perawatan intensif selama empat hari di RSUP Provinsi NTB usai mengalami kecelakaan pada race dua ARRC 2023 di sirkuit Mandalika pada Minggu (13/8). 

 

(ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/hp) (hru)

(Ahmad Subaidi/ANTARA FOTO)

