Upacara di Lokasi Karhutla Kabupaten Kubu Raya

Jessica Helena Wuysang/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 18 Agustus 2023 07:30 WIB
Relawan Tim Cegah Api TCA Greenpeace Indonesia membentangkan spanduk.
Relawan Tim Cegah Api TCA Greenpeace Indonesia membentangkan spanduk.
Relawan Tim Cegah Api (TCA) Greenpeace Indonesia membentangkan spanduk saat melakukan aksi di lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Madu Sari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis (17/8/2023).

 

Aksi Greenpeace Indonesia itu untuk menyampaikan pesan bahwa 78 tahun Indonesia merdeka, Kalimantan belum merdeka dari asap karhutla gambut yang mengancam kesehatan dan jiwa masyarakatnya. 

 

(ANTARA FOTO/Jessica Wuysang/Spt) (hru)

(Jessica Helena Wuysang/ANTARA FOTO)

