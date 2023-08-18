Meriahkan peringatan HUT ke-78 RI, tepat tanggal 17 Agustus 2023 KBRI Seoul bekerjasama dengan Pemerintah Metropolitan Seoul menyelenggarakan Light Up Red and White di lokasi landmark kota Seoul yaitu Balai Kota dan Menara Namsan. Keduanya merupakan lokasi wisata ternama dan kerap dikunjungi wisatawan lokal serta mancanegara”, disampaikan Gandi Sulistiyanto, Duta Besar RI di Seoul.

Sorot lampu berwarna merah putih menyinari Gedung Balai Kota pada tanggal 17 Agustus 2023 jam 20.00-22.00 KST. Di depan Balai Kota yang disoroti lampu merah putih, Duta Besar RI di Seoul bersama istri, Susi A. Sulistiyanto dan keluarga besar KBRI Seoul menyampaikan ucapan Dirgahayu RI ke-78. Turut mendampingi Wakil Kepala Perwakilan RI, Zelda Wulan Kartika.

Dibangun pada tahun 1925, Balai Kota kemudian direnovasi pada tahun 2008. Tim arsitek merancang Balai Kota menjadi gedung yang futuristik dengan menggunakan tenaga surya. Di tahun 2012, gedung Balai Kota yang lama disambungkan dengan gedung baru yang dilandasi prinsip ramah lingkungan. Gedung baru berisi 70.000 tanaman dari 14 spesies yang berbeda.

Sementara, Menara Namsan disinari lampu Merah Putih pada tanggal 17 Agustus 2023 jam 19.00-23.00 KST. Selain sinar Merah Putih, logo peringatan 50 Tahun Persahabatan Indonesia Korea turut ditayangkan. Menara Namsan dibangun lebih dari 4 dekade yang lalu. Menara tersebut merupakan gedung pertama yang dibangun di Korea yang ditujukan sebagai gedung multi fungsi. Meskipun kini banyak gedung yang lebih tinggi, Menara ini tetap menjadi destinasi wisata ikonik bagi wisatawan domestik dan asing.

Tahun 2023 juga menandai peringatan 50 Tahun Hubungan Persahabatan antara Indonesia Korea. Bertema Persahabatan yang lebih erat dan kemitraan yang lebih kuat, hubungan diplomatik Indonesia dan Korsel mencapai setengah abad di tahun 2023. Ke depan ditargetkan peningkatan people to people diplomacy antara kedua negara.

(MPI)