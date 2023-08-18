...

Menpora Dito Ariotedjo Hadiri Pelantikan Ketua Umum Pemuda Perindo Michael Sianipar

Aziz Indra, Jurnalis · Jum'at 18 Agustus 2023 20:22 WIB
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo melantik Ketum Pemuda Perindo, Michael Sianipar Auditorium DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Diponegoro  Menteng Jakarta Pusat pada Jumat (18/8/2023). 

 

Pelantikan ini dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo, Wakil Menteri Pariwisata Angela Tanoesoedibjo. 

 

Michael Victor Sianipar menyebutkan bahwa sudah saatnya untuk anak muda dapat bergerak dan berkarya serta menyuarakan aspirasinya melalui partai politik.

 

Satu pesan bagi pemuda di seluruh Indonesia adalah Partai Perindo sangat terbuka untuk partisipasi pemuda. Kami ingin dengar pendapat anda, ingin dengan suara anda, ingin dengar kekritisan anda," ujar Michael.

