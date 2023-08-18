Atraksi tarian Caci yang diperagakan sejumlah pemuda dan mahasiswa diaspora Manggarai di Lapangan Jalan Berlian Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Kamis (17/8/2023).

Atraksi tari perang sekaligus permainan rakyat antara sepasang penari laki-laki yang bertarung dengan cambuk dan perisai ini digelar dalam festival menyemarakkan HUT ke-78 Kemerdekaan RI yang digelar Keluarga Besar Manggarai Flores NTT di Kota Semarang.

Selain tari Caci, juga digelar tarian Ase Kae, tarian Wela Kaweng dan Sanda/Danding. Tari caci sendiri adalah tarian yang diwariskan para leluhur Manggarai, namun kami diaspora yang ada di Semarang memperhatikan budaya-budaya yang telah diwariskan pada nenek moyang kami,” kata Paulus Pangka, diaspora Manggarai Flores di Semarang.

“Sehingga kami ditampilkan juga ada mahasiswa, pemuda, ini menandakan bahwa meskipun kami merantau tidak melupakan budaya adiluhung yang kami miliki dari Kabupaten Manggarai di Semarang ini,” katanya.

Salah satu tokoh diaspora Manggarai di Semarang, Dr Gregorius N Masdjojo mengatakan filosofi tari caci ini adalah bagaimana upaya masyarakat saat ini mempertahankan keluarga besar diwujudkan kaum lelaki menunjukkan kepahlawanan mereka, untuk mempertahankan berbagai macam kepentingan keluarga kecil maupun besar.

“Pada kegiatan di Semarang ini dalam rangka ikut mengambil bagian HUT ke-78 RI. Kami juga nanti akan melakukan anjangsana ke Solo bersama keluarga besar diaspora Manggarai Solo Jogja, dalam rangka mewartakan kepada publik Indonesia bahwa kami orang Manggarai. Kebetulan Labuan Bajo menjadi bagian yang cukup menarik dunia, kami di semarang punya kewajiban juga menyampaikan bahwa masih banyak nilai-nilai budaya untuk diangkat,” ujarnya.

(Foto: Ahmad Antoni) (hru)

(Ahmad Antoni)