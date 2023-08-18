Di momen HUT RI ke-78, Gubernur Jawa Tengah Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo merefleksikan capaian pemerintah daerah di Pemprov Jateng dalam berkontribusi menyokong pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal itu disampaikan Ganjar usai menghadiri acara Resepsi Kenegaraan dalam rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan Indonesia di Gedung Gradhika Bakti Pradja, Kota Semarang, Jateng, Kamis (17/8/2023).

“Tentu saja kalau di Pemprov Jawa Tengah bagaimana kita memberikan bantuan kepada nasional agar kita menjadi ‘kakinya’ nasional, sehingga kita bisa mengeksekusi seluruh program yang sifatnya nasional,” kata Ganjar.

Untuk menyokong pertumbuhan ekonomi nasional, Ganjar melakukan kerja sama mitra dagang dengan berbagai negara, seperti Amerika Serikat, China, dan Jerman. Kondisi ekonomi negara-negara tersebut membuat pertumbuhan ekonomi Jateng meroket.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, pertumbuhan ekonomi Jateng pada triwulan II tahun 2023 sebesar 5,23 persen, secara year on year (yoy). Catatan ini lebih baik dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,17 persen.

Pertumbuhan ekonomi Jateng pada triwulan II tahun 2023 ini juga lebih baik dari triwulan sebelumnya. Pada triwulan I, BPS Jateng mencatat pertumbuhan ekonomi di angka 5,04 persen.

“Artinya, nasional punya program, provinsi mendukung. Terus kemudian Kabupaten/Kota mendukung, sehingga dalam satu garis lurus, eksekusi bisa dilakukan dengan baik,” kata Ganjar.

Sementara itu, pertumbuhan investasi di Jateng yang meroket juga turut memberi sumbangsih terhadap perkembangan ekonomi nasional. Hal itu ditunjukkan dari nilai penanaman modal asing (PMA) di Jateng pada saat pandemi dan pasca pandemi COVID-19 selalu naik dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2020, realisasi PMA Jateng sebesar Rp 19,64 triliun dan naik pada tahun 2021 menjadi Rp 21,4 triliun. Kemudian, berdasarkan data Dinas Penanaman Modal PTSP Jateng, realisasi investasi Jateng hingga triwulan ke-3 tahun 2022 meroket hingga mencapai Rp44,99 triliun.

Di tahun 2023 ini, nilai investasi Jateng pun diprediksi akan terus meningkat, contohnya di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Nilai investasi dari para investor, baik swasta maupun BUMN mencapai Rp142 triliun.

Ganjar pun mengapresiasi kinerja jajaran Pemprov Jateng yang sudah bekerja sangat giat menjalankan berbagai program perekonomian. Di momen HUT RI ke-78, Ganjar ingin mempersembahkan capaian Provinsi Jateng kepada bangsa Indonesia.

“Saya senang di usia (RI) ke-78, kawan-kawan Pemprov Jawa Tengah bekerja dengan sangat baik. Teman-teman Kabupaten/Kota sangat baik juga, sampai ke level desa, sehingga mereka menorehkan prestasi-prestasi. Saya kira itu persembahan yang bagus untuk kita kasihkan kepada bangsa dan negara,” pungkas Ganjar.

