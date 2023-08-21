...

Aktivitas ASN Pemprov DKI saat Penerapan WFH 50 Persen untuk Menurunkan Polusi Jakarta

Reno Esnir/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 21 Agustus 2023 12:29 WIB
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan work from home WFH 50 persen.
Karyawan Badan Kepegawaian Daerah (PNS-BKD) Pemprov DKI beraktivitas pada hari pertama masuk kerja kebijakan bekerja dari rumah di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin (21/8/2023). 

 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah untuk 50 persen ASN pada 21 Agustus-21 Oktober 2023, terkait dengan penyelenggaraan KTT ASEAN 2023 serta untuk menurunkan tingkat pencemaran udara di DKI Jakarta. 

 

(ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww) (hru)

(Reno Esnir/ANTARA FOTO)

