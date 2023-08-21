Prajurit TNI AL berdiri di atas Kapal Harbour Tug saat upacara serah terima dari PT Noahtu Shipyard kepada TNI AL di galangan kapal PT Noahtu Shipyard, Tanjung Priok, Jakarta, Senin (21/8/2023).

TNI AL meresmikan dua Kapal Harbour Tug yang pembangunannya menggandeng industri perkapalan dalam negeri PT Noahtu Shipyard dan nantinya kapal tunda tersebut akan ditempatkan di Koarmada III untuk memberikan pelayanan pemanduan serta membantu pergerakan manuver Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) keluar masuk pelabuhan. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww) (hru)

(Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO)