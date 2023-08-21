...

Serah Terima Kapal Habour Tug TNI AL yang Akan Membantu Manuver Kapal Perang Republik Indonesia

Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 21 Agustus 2023 14:50 WIB
Prajurit TNI AL berdiri di atas Kapal Harbour Tug.
Prajurit TNI AL berdiri di atas Kapal Harbour Tug.
Prajurit TNI AL berdiri di atas Kapal Harbour Tug saat upacara serah terima dari PT Noahtu Shipyard kepada TNI AL di galangan kapal PT Noahtu Shipyard, Tanjung Priok, Jakarta, Senin (21/8/2023). 

TNI AL meresmikan dua Kapal Harbour Tug yang pembangunannya menggandeng industri perkapalan dalam negeri PT Noahtu Shipyard dan nantinya kapal tunda tersebut akan ditempatkan di Koarmada III untuk memberikan pelayanan pemanduan serta membantu pergerakan manuver Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) keluar masuk pelabuhan. 

 

(ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww) (hru)

(Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO)

