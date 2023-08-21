...

Amien Rais dan Rizal Ramli Datangi KPK Siang Ini

Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 21 Agustus 2023 15:12 WIB
Amien Rais dan Rizal Ramli datangi KPK.
Amien Rais dan Rizal Ramli datangi KPK.
A A A

Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia Rizal Ramli (kedua kanan) bersama Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais (kiri) yang tergabung dalam Koalisi Perbaikan Indonesia (KPI) berjalan untuk memberikan laporan kepada KPK di gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Senin (21/8/2023). Pada laporannya, KPI mendesak KPK dan Kejaksaan Agung agar memberantas praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta praktek kejahatan keuangan lainnya. 

 

(ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww) (hru)

(Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Banjir Rob Rendam Jakarta Utara, Pengendara Terobos Genangan di Papanggo

Banjir Rob Rendam Jakarta Utara, Pengendara Terobos Genangan di Papanggo

Kontes Foto YKAN Gaungkan Konservasi dan Suara Alam Nusantara

Kontes Foto YKAN Gaungkan Konservasi dan Suara Alam Nusantara

Penguatan Bisnis dan Transformasi Digital Antar Theodorus Ardi Hartoko Raih Penghargaan Nasional 2025

Penguatan Bisnis dan Transformasi Digital Antar Theodorus Ardi Hartoko Raih Penghargaan Nasional 2025

Epy Kusnandar Dimakamkan, Suasana Haru Iringi Prosesi di TPU Jeruk Purut

Epy Kusnandar Dimakamkan, Suasana Haru Iringi Prosesi di TPU Jeruk Purut

Pameran PCS 2025 Menarik Ribuan Pengunjung, Industri Pelapis Kian Melesat

Pameran PCS 2025 Menarik Ribuan Pengunjung, Industri Pelapis Kian Melesat

Melampaui Gelar: 1.989 Wisudawan UPH Siap Berdampak bagi Indonesia

Melampaui Gelar: 1.989 Wisudawan UPH Siap Berdampak bagi Indonesia

Kolaborasi Gobel Group - Muhammadiyah Hadirkan Inovasi Baru untuk Perkuat Industri Nasional

Kolaborasi Gobel Group - Muhammadiyah Hadirkan Inovasi Baru untuk Perkuat Industri Nasional

Pemulihan Pasca Bencana Sumatera, Abdul Rahman Farisi: Segera Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi

Pemulihan Pasca Bencana Sumatera, Abdul Rahman Farisi: Segera Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi

Cari Berita Lain Di Sini