Pendistribusian Air Bersih untuk Warga Klaten

Aloysius Jarot Nugroho/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 22 Agustus 2023 18:06 WIB
Anggota Babinsa Kodim 0723 Klaten membantu mengisikan air ke dalam jeriken.
Warga menjaga jeriken berisi air bersih sebelum dibawa ke rumah mereka.
Warga menjaga jeriken berisi air bersih sebelum dibawa ke rumah mereka saat distribusi air bersih di lereng Gunung Merapi, Sidorejo, Kemalang, Klaten, Jawa Tengah, Selasa (22/8/2023). 

 

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kabupaten Klaten telah mendistribusikan air bersih untuk kebutuhan warga pada musim kemarau sebanyak 153 tangki di wilayah kecamatan Kemalang dan sebanyak 55 tangki di wilayah kecamatan Bayat. 

 

(ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/Spt) (hru)

(Aloysius Jarot Nugroho/ANTARA FOTO)

