Warga menjaga jeriken berisi air bersih sebelum dibawa ke rumah mereka saat distribusi air bersih di lereng Gunung Merapi, Sidorejo, Kemalang, Klaten, Jawa Tengah, Selasa (22/8/2023).

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kabupaten Klaten telah mendistribusikan air bersih untuk kebutuhan warga pada musim kemarau sebanyak 153 tangki di wilayah kecamatan Kemalang dan sebanyak 55 tangki di wilayah kecamatan Bayat.

(Aloysius Jarot Nugroho/ANTARA FOTO)