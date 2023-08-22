...

Capaian Kurikulum Merdeka di Sekolah Terimplementasi Lebih dari 80 persen

Ampelsa/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 22 Agustus 2023 18:17 WIB
Pelajar mengikuti proses belajar mengajar secara berkelompok dalam program Kurikulum Merdeka.
Pelajar mengikuti proses belajar mengajar secara berkelompok dalam program Kurikulum Merdeka.
Pelajar mengikuti proses belajar mengajar secara berkelompok dalam program Kurikulum Merdeka dengan pilihan Mandiri Belajar di sekolah MTsN Banda Aceh, Aceh, Selasa (22/8/2023). 

 

Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, kebijakan Kurikulum Merdeka telah terimplementasi lebih dari 80 persen penerapannya di sekolah seluruh Indonesia dan 20 persen satuan pendidikan lainnya belum menerapkannya karena masih belajar mengimplementasikannya. 

 

(Ampelsa/ANTARA FOTO)

