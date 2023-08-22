Pelajar mengikuti proses belajar mengajar secara berkelompok dalam program Kurikulum Merdeka dengan pilihan Mandiri Belajar di sekolah MTsN Banda Aceh, Aceh, Selasa (22/8/2023).

Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, kebijakan Kurikulum Merdeka telah terimplementasi lebih dari 80 persen penerapannya di sekolah seluruh Indonesia dan 20 persen satuan pendidikan lainnya belum menerapkannya karena masih belajar mengimplementasikannya.

