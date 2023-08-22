...

Jogja Fotografis Festival Bertajuk Mengukur Panjang dan Lebar Sebuah Bingkai

Andreas Fitri Atmoko/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 22 Agustus 2023 10:22 WIB
Pengunjung mengamati foto yang dipamerkan pada pameran fotografi.
Pengunjung mengamati foto yang dipamerkan pada pameran fotografi bertajuk "Mengukur Panjang dan Lebar Sebuah Bingkai" dalam rangkaian Jogja Fotografis Festival (JOFFIS) 2023 di Galeri RJ. Katamsi, Institut Senin Indonesia, Sewon, Bantul, D.I Yogyakarta, Senin (21/8/2023).

 

Festival fotografi berskala internasional yang digagas Ruang MES 56 dan digelar di beberapa lokasi, di antaranya Galeri R.J. Katamsi ISI Yogyakarta, Krack! Studio, Tirtodipuran Link B, Ruang MES 56 , Kelas Pagi Yogyakarta serta Galeri Pandeng FSMR ISI Yogyakarta itu berlangsung hingga 11 September 2023. 

 

(ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/tom) (hru)

(Andreas Fitri Atmoko/ANTARA FOTO)

