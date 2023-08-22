Pengemudi Bluebird mengisi air menggunakan tumbler di Kantor Pusat Blue Bird, Jakarta, 15 Agustus 2023. Sampah plastik sudah menjadi bencana yang memengaruhi kualitas lingkungan di Indonesia. Sebagai upaya mendukung pemerintah untuk mengurangi sampah plastik, PT Blue Bird Tbk bekerja sama dengan Yayasan WWF Indonesia dalam program Plastic Smart Cities dengan melakukan inisiatif mengganti air mineral kemasan dengan penggunaan botol minum guna ulang kepada 1.500 pengemudi taksi Bluebird di wilayah DKI Jakarta.

Tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk mengurangi sampah plastik ke lingkungan sebanyak 30% di DKI Jakarta. Kolaborasi ini sejalan dengan program pemerintah untuk mencapai target Indonesia Bersih Sampah 2025 melalui pengurangan sampah di hulu sebesar 30%, dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025.

Plastic Smart Cities merupakan inisiatif yang diluncurkan oleh WWF dengan misi untuk mendorong kota-kota serta pusat-pusat kegiatan pesisir untuk mengurangi kebocoran sampah plastik ke alam hingga 30% pada tahun 2030 dengan bekerja sama dengan pemangku kepentingan di seluruh dunia. Program Plastic Smart Cities di Indonesia telah berjalan sejak tahun 2021 dengan lokus di tiga area urban, yaitu DKI Jakarta, Kota Depok dan Kota Bogor.

(Heru Haryono)