Sejumlah karyawan mengikuti kegiatan donor darah MNC Peduli bersama dengan PMI Depok di Tower 2 lantai 11, MNC Studios, Jakarta Barat. Rabu, (23/8/2023).

MNC Media bersama MNC Peduli berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Depok menyelenggarakan kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-4 RCTI+. Kegiatan tersebut cukup antusias diikuti oleh para karyawan MNC Media

Kegiatan donor darah merupakan hal yang cukup positif, selain bagus untuk kesehatan, juga diharapkan bisa membantu orang lain yang tengah membutuhkan darah dalam rangka pengobatan.

(Arif Julianto/okezone)