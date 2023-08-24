...

Potret Petugas Berjibaku Padamkan Api Kebakaran Lahan

Mushaful Imam, Jurnalis · Kamis 24 Agustus 2023 07:25 WIB
Petugas melakukan pemadaman kebakaran lahan di Sungai Rambutan.
Petugas melakukan pemadaman kebakaran lahan di Sungai Rambutan.
Petugas melakukan pemadaman kebakaran lahan di Sungai Rambutan.
Petugas melakukan pemadaman kebakaran lahan di Sungai Rambutan.
Petugas melakukan pemadaman kebakaran lahan di Sungai Rambutan.
A A A

Petugas Satgas Karhutla Sumsel Manggala Agni, BPBD Sumsel, dan Linmas Pemprov Sumsel melakukan pemadaman kebakaran lahan di Sungai Rambutan, Inderalaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel, Rabu (23/8/2023). Warga berjaga disekitar rumah dan lahan kebunnya guna mengantisipasi kemungkinan api menjalar ke kebun dan rumah. 

 

Kebakaran lahan yang menghabiskan sekitar 2 hektar lahan kosong dekat dengan rumah warga berhasil dipadamkan petugas. Kawasan semak, sembelidang dan purun ini rentan dengan, pada musim kemarau ini lahan kosong yang berada dilokasi banyak yang terbakar. 

   

(Mushaful Imam)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

CFD Bundaran HI Jadi Panggung Kebersamaan Penyandang Disabilitas

CFD Bundaran HI Jadi Panggung Kebersamaan Penyandang Disabilitas

Kampanye Bersama Akhiri Kekerasan Digital Terhadap Wanita dan Anak

Kampanye Bersama Akhiri Kekerasan Digital Terhadap Wanita dan Anak

Solidaritas Kemanusiaan: PIS Bantu Masyarakat Terdampak Banjir di Tiga Provinsi

Solidaritas Kemanusiaan: PIS Bantu Masyarakat Terdampak Banjir di Tiga Provinsi

Pameran Industri Manufaktur 2025 Digelar di JIExpo Kemayoran

Pameran Industri Manufaktur 2025 Digelar di JIExpo Kemayoran

Erick Thohir Resmi Kukuhkan Kontingen Merah Putih Jelang SEA Games 2025

Erick Thohir Resmi Kukuhkan Kontingen Merah Putih Jelang SEA Games 2025

Presiden Prabowo Hadiri Puncak HUT ke-61 Golkar, Sampaikan Doa untuk Bangsa

Presiden Prabowo Hadiri Puncak HUT ke-61 Golkar, Sampaikan Doa untuk Bangsa

Pameran Nasional Haluan Merah Putih: Menapaki Program Prioritas Indonesia

Pameran Nasional Haluan Merah Putih: Menapaki Program Prioritas Indonesia

Banjir Rob Landa Pesisir Jakarta Utara

Banjir Rob Landa Pesisir Jakarta Utara

Cari Berita Lain Di Sini