Petugas Satgas Karhutla Sumsel Manggala Agni, BPBD Sumsel, dan Linmas Pemprov Sumsel melakukan pemadaman kebakaran lahan di Sungai Rambutan, Inderalaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel, Rabu (23/8/2023). Warga berjaga disekitar rumah dan lahan kebunnya guna mengantisipasi kemungkinan api menjalar ke kebun dan rumah.

Kebakaran lahan yang menghabiskan sekitar 2 hektar lahan kosong dekat dengan rumah warga berhasil dipadamkan petugas. Kawasan semak, sembelidang dan purun ini rentan dengan, pada musim kemarau ini lahan kosong yang berada dilokasi banyak yang terbakar.

(Mushaful Imam)