...

Penampakan Horor Kemacetan Jakarta saat Jam Berangkat Kerja

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 24 Agustus 2023 10:52 WIB
Kendaraan terjebak kemacetan saat jam berangkat kerja di Jalan Gatot Subroto.
Kendaraan terjebak kemacetan saat jam berangkat kerja di Jalan Gatot Subroto.
Kendaraan terjebak kemacetan saat jam berangkat kerja di Jalan Gatot Subroto.
Kendaraan terjebak kemacetan saat jam berangkat kerja di Jalan Gatot Subroto.
Kendaraan terjebak kemacetan saat jam berangkat kerja di Jalan Gatot Subroto.
A A A

Ribuan kendaraan terjebak kemacetan saat jam berangkat kerja di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (24/8/2023).

 

Ratusan kendaraan bermotor terjebak kemacetan cukup parah yang terjadi hampir setiap hari di jam kerja di kawasan Jalan Gatot Subroto. Kemacetan ini disebabkan volume kendaraan yang ramai serta pertemuan kendaraan dari dua lajur flyover dan lampu merah Pancoran.

 

Jalanan masih tetap macet meski 50 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH).

 

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

CFD Bundaran HI Jadi Panggung Kebersamaan Penyandang Disabilitas

CFD Bundaran HI Jadi Panggung Kebersamaan Penyandang Disabilitas

Kampanye Bersama Akhiri Kekerasan Digital Terhadap Wanita dan Anak

Kampanye Bersama Akhiri Kekerasan Digital Terhadap Wanita dan Anak

Solidaritas Kemanusiaan: PIS Bantu Masyarakat Terdampak Banjir di Tiga Provinsi

Solidaritas Kemanusiaan: PIS Bantu Masyarakat Terdampak Banjir di Tiga Provinsi

Pameran Industri Manufaktur 2025 Digelar di JIExpo Kemayoran

Pameran Industri Manufaktur 2025 Digelar di JIExpo Kemayoran

Erick Thohir Resmi Kukuhkan Kontingen Merah Putih Jelang SEA Games 2025

Erick Thohir Resmi Kukuhkan Kontingen Merah Putih Jelang SEA Games 2025

Presiden Prabowo Hadiri Puncak HUT ke-61 Golkar, Sampaikan Doa untuk Bangsa

Presiden Prabowo Hadiri Puncak HUT ke-61 Golkar, Sampaikan Doa untuk Bangsa

Pameran Nasional Haluan Merah Putih: Menapaki Program Prioritas Indonesia

Pameran Nasional Haluan Merah Putih: Menapaki Program Prioritas Indonesia

Banjir Rob Landa Pesisir Jakarta Utara

Banjir Rob Landa Pesisir Jakarta Utara

Cari Berita Lain Di Sini