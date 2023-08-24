Ribuan kendaraan terjebak kemacetan saat jam berangkat kerja di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Ratusan kendaraan bermotor terjebak kemacetan cukup parah yang terjadi hampir setiap hari di jam kerja di kawasan Jalan Gatot Subroto. Kemacetan ini disebabkan volume kendaraan yang ramai serta pertemuan kendaraan dari dua lajur flyover dan lampu merah Pancoran.

Jalanan masih tetap macet meski 50 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH).

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)