Istri dari mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan, Ida Nursida (tengah) menghindar dari wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Ida Nursida dimintai keterangan sebagai saksi bagi tersangka Hasbi Hasan yang terjerat kasus dugaan menerima suap uang sebesar Rp3 miliar dari debitur Koperasi Simpan Pinjam IntiDana (ID) Heryanto Tanaka untuk membantu penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA).

(ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa) (hru)

(Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO)