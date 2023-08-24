(kiri-kanan) Wakil Ketua Umum/Vice Chairman APLINDO (Asosiasi Industri Pengecoran Logam Indonesia) Iwan Lukito, Sekjen BPP GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) H Andi Rukman Nurdin Karumpa, Sekjen ASPERMIGAS (Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas) Elan Biantoro, Direktur Eksekutif ASPINDO (Asosiasi Jasa Pertambangan) Bambang Tjahjono, dan Founder PJCI (Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia / Indonesia Smart Grid Initiatives) Eddie Widiono, saat memberikan keterangan pers pada media briefing Indonesia Energy & Engineering Series 2023 (IEE Series 2023) di Jakarta, Rabu (23/8/2023).

Indonesia Energy & Engineering Series 2023 (IEE Series 2023) akan kembali hadir tahun ini sebagai sebuah ajang pertemuan industri terbesar di Asia Tenggara yang mencakup 8 sektor utama, yaitu listrik & ketenagalistrikan (Electric & Power Indonesia), minyak & gas bumi (Oil & Gas Indonesia), pertambangan (Mining Indonesia), konstruksi (Construction Indonesia), teknologi beton dan bangunan (Concrete Show Indonesia), manajemen pengairan (Water Indonesia), serta teknologi pengecoran dan metalurgi (GIFA Indonesia, dan METEC Indonesia).

Perhelatan IEE Series 2023 akan dilaksanakan pada 13-16 September 2023 di Jakarta International Expo, Kemayoran, dan akan menjadi ajang seri IEE terbesar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. IEE Series akan diadakan selama 4 hari di lahan seluas 77.000 sqm dan akan diikuti oleh 2,100+ perusahaan peserta pameran dari dalam dan luar negeri, yang berasal dari 36 negara, serta ditargetkan untuk mendatangkan lebih dari 34.000 trade visitors.