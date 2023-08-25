Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) membuat mural di Jalan Haji Bokir bin Djiun, Taman Mini, Jakarta Timur, Jumat (25/8/2023).

Mural ini dibuat untuk mempercantik wilayah Jakarta Timur yang menjadi jalur perlintasan para delegasi Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023 di Jakarta.

Nantinya, beberapa rute lalu lintas itu mencakup sepanjang Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah (TMII) serta wilayah landasan udara Halim Perdanakusuma dan sekitarnya.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023 rencananya bakal dihelat pada 5-7 September 2023 mendatang.

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)