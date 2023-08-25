...

Petugas PPSU Buat Mural Sambut KTT ASEAN 2023

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 25 Agustus 2023 11:41 WIB
Petugas PPSU membuat mural di Jalan Haji Bokir bin Djiun.
Petugas PPSU membuat mural di Jalan Haji Bokir bin Djiun.
Petugas PPSU membuat mural di Jalan Haji Bokir bin Djiun.
Petugas PPSU membuat mural di Jalan Haji Bokir bin Djiun.
A A A

Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) membuat mural di Jalan Haji Bokir bin Djiun, Taman Mini, Jakarta Timur, Jumat (25/8/2023).

 

Mural ini dibuat untuk mempercantik wilayah Jakarta Timur yang menjadi jalur perlintasan para delegasi Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023 di Jakarta.

 

Nantinya, beberapa rute lalu lintas itu mencakup sepanjang Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah (TMII) serta wilayah landasan udara Halim Perdanakusuma dan sekitarnya.

 

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023 rencananya bakal dihelat pada 5-7 September 2023 mendatang.

 

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Peringati Hari HAM, Buruh Desak Upah 2026 Naik dan Aktivis Dibebaskan

Peringati Hari HAM, Buruh Desak Upah 2026 Naik dan Aktivis Dibebaskan

Ribuan Karya Terbaik Warnai Penghargaan Mobile Photography Bertema Joy in Nusantara

Ribuan Karya Terbaik Warnai Penghargaan Mobile Photography Bertema Joy in Nusantara

Penuhi Undangan OJK, Korban Dugaan Ilegal Akses Kecewa Tak Bisa Bertemu Mirae

Penuhi Undangan OJK, Korban Dugaan Ilegal Akses Kecewa Tak Bisa Bertemu Mirae

Inovasi Proteksi dan Legacy USD Resmi Diperkenalkan di Ajang Wealth Xpo 2025

Inovasi Proteksi dan Legacy USD Resmi Diperkenalkan di Ajang Wealth Xpo 2025

Keluarga Korban Kebakaran Perusahaan Terra Drone Datangi RS Polri

Keluarga Korban Kebakaran Perusahaan Terra Drone Datangi RS Polri

Evakuasi Jenazah Korban Kebakaran Gedung Terra Drone yang Tewaskan 22 Orang

Evakuasi Jenazah Korban Kebakaran Gedung Terra Drone yang Tewaskan 22 Orang

Kebakaran Gedung Terra Drone di Cempaka Baru Tewaskan 22 Orang

Kebakaran Gedung Terra Drone di Cempaka Baru Tewaskan 22 Orang

DJKI Kemenkumham Musnahkan Barang Bukti Pelanggaran Kekayaan Intelektual Senilai Rp3,07 Miliar

DJKI Kemenkumham Musnahkan Barang Bukti Pelanggaran Kekayaan Intelektual Senilai Rp3,07 Miliar

Cari Berita Lain Di Sini