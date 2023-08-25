...

Kabupaten Blitar Darurat Kebebasan Pers

Irfan Anshori/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 25 Agustus 2023 13:35 WIB
Sejumlah jurnalis membentangkan poster berisi tuntutan saat menggelar aksi damai di depan Pendopo Kabupaten Blitar.
Sejumlah jurnalis membentangkan poster berisi tuntutan saat menggelar aksi damai di depan Pendopo Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Jumat (25/8/2023). Jurnalis yang tergabung dalam organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di wilayah Blitar melakukan aksi untuk rasa yang memprotes pihak protokoler kabupaten yang dinilai membatasi jurnalis dalam melakukan tugas kewartawanannya. 

 

(ANTARA FOTO/Irfan Anshori/nz) (hru)

(Irfan Anshori/ANTARA FOTO)

