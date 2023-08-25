...

Konsolidasi DPW, DPD, Anggota DPRD dan Bacaleg Partai Perindo Se-Nusa Tenggara Timur

Aziz Indra, Jurnalis · Jum'at 25 Agustus 2023 17:17 WIB
Hary Tanoesoedibjo saat memberikan arahan.
Hary Tanoesoedibjo bersama kader Partai Perindo NTT.
Hary Tanoesoedibjo memberikan bantuan gerobak untuk pelaku UMKM.
Hary Tanoesoedibjo disambut setibanya di NTT.
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo disambut hangat Jajaran pengurusdan simpatisan partai saat akan menghadiri Konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg DPR RI, Bacaleg Provinsi dan Bacaleg Kabupaten/kota Partai Perindi Se-Nusa Tenggara Timur, Jumat (25/6/2023). 

 

Partai Perindo terus melakukan konsolidasi internal dalam menyongsong Pemilu 2024 mendatang. Konsolidasi partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu dilakukan guna mengecek kesiapan setiap Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).  Menjadi titik utama untuk pengurus DPW, DPD dan para bacaleg yakni penguatan tim di Partai Perindo, baik di pusat maupun di daerah, serta pemahaman bagaimana caranya meraih hasil suara maksimal. Dalam kesempatan ini Hary Tanoeseoedibjo mengunjungi kantor DPW.

 

(Foto: Aziz Indra) (hru)

(Aziz Indra)

