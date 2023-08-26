...

Konsolidasi DPW, DPD, Anggota DPRD dan Bacaleg Partai Perindo Se-Sulawesi Selatan

Aziz Indra, Jurnalis · Sabtu 26 Agustus 2023 06:00 WIB
Hary Tanoesoedibjo saat memberikan arahan kepada kader Perindo.
Hary Tanoesoedibjo berfoto bersama para kader Perindo.
Hary Tanoesoedibjo berfoto bersama para kader Perindo.
Hary Tanoesoedibjo bersama para kader Perindo.
Hary Tanoesoedibjo disambut para kader Perindo.
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo disambut hangat Jajaran pengurus dan simpatisan partai saat akan menghadiri Konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg DPR RI, Bacaleg provinsi dan Bacaleg Kabupaten/Kota Parta Perindo Se-Sulawesi Selatan, Jumat (25/8/2023).

 

Partai Perindo terus melakukan konsolidasi internal dalam menyongsong Pemilu 2024 mendatang. Konsolidasi partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu dilakukan guna mengecek kesiapan setiap Dewan Pimpinan Wilayah (DPW). 

 

Menjadi titik utama untuk pengurus DPW, DPD dan para bacaleg yakni penguatan tim di Partai Perindo, baik di pusat maupun di daerah, serta pemahaman bagaimana caranya meraih hasil suara maksimal. Dalam kesempatan ini ketum mengunjungi kantor DPW.

