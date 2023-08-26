Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo disambut hangat Jajaran pengurus dan simpatisan partai saat akan menghadiri Konsolidaso DPW, DPD, Bacaleg DPR RI, Bacaleg Provinsi dan Bacaleg Kabupaten/Kota Partai Perindo Se-Provinsi Kalimantan Selatan, Sabtu (26/8/2023).

Partai Perindo terus melakukan konsolidasi internal dalam menyongsong Pemilu 2024 mendatang. Konsolidasi partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu dilakukan guna mengecek kesiapan setiap Dewan Pimpinan Wilayah (DPW). Menjadi titik utama untuk pengurus DPW, DPD dan para bacaleg yakni penguatan tim di Partai Perindo, baik di pusat maupun di daerah, serta pemahaman bagaimana caranya meraih hasil suara maksimal. Dalam kesempatan ini ketum mengunjungi kantor DPW dan melihat umkm binaan Partai Perindo dan penyerahan Gerobak.

(Foto: Aziz Indra) (hru)

(Aziz Indra)