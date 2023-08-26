...

Konsolidasi DPW, DPD, Anggota DPRD dan Bacaleg Partai Perindo Se-Kalimantan Selatan

Aziz Indra, Jurnalis · Sabtu 26 Agustus 2023 14:24 WIB
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo disambut hangat Jajaran pengurus dan simpatisan partai.
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo saat memnerikan arahan.
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo disambut hangat Jajaran pengurus dan simpatisan partai.
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo disambut hangat Jajaran pengurus dan simpatisan partai.
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menyerahkan gerobak untuk pedagang sate.
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo disambut hangat Jajaran pengurus dan simpatisan partai.
A A A

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo disambut hangat Jajaran pengurus dan simpatisan partai saat akan menghadiri Konsolidaso DPW, DPD, Bacaleg DPR RI, Bacaleg Provinsi dan Bacaleg Kabupaten/Kota Partai Perindo Se-Provinsi Kalimantan Selatan, Sabtu  (26/8/2023). 

 

Partai Perindo terus melakukan konsolidasi internal dalam menyongsong Pemilu 2024 mendatang. Konsolidasi partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu dilakukan guna mengecek kesiapan setiap Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).  Menjadi titik utama untuk pengurus DPW, DPD dan para bacaleg yakni penguatan tim di Partai Perindo, baik di pusat maupun di daerah, serta pemahaman bagaimana caranya meraih hasil suara maksimal. Dalam kesempatan ini ketum mengunjungi kantor DPW dan melihat umkm binaan Partai Perindo dan penyerahan Gerobak.

 

(Foto: Aziz Indra) (hru)

(Aziz Indra)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Polda Metro Ungkap Penipuan WO Ayu Puspita, Kerugian Capai Rp11,5 Miliar

Polda Metro Ungkap Penipuan WO Ayu Puspita, Kerugian Capai Rp11,5 Miliar

Pelari dari Berbagai Level Ikuti Pre-Race Program

Pelari dari Berbagai Level Ikuti Pre-Race Program

Airlangga Hartarto Hadiri Perayaan HUT AEI ke-37 di Jakarta

Airlangga Hartarto Hadiri Perayaan HUT AEI ke-37 di Jakarta

Kemenaker Gelar Indonesia Productivity Summit 2025

Kemenaker Gelar Indonesia Productivity Summit 2025

Ekspansi Regional, Mister Bentong Nusantara Perkenalkan Jamu Herbal Modern di Jakarta

Ekspansi Regional, Mister Bentong Nusantara Perkenalkan Jamu Herbal Modern di Jakarta

Kondisi Pusat Kuliner Kalibata Hangus Terbakar Imbas Kericuhan

Kondisi Pusat Kuliner Kalibata Hangus Terbakar Imbas Kericuhan

Keseruan Liburan Akhir Tahun Menggema di SJM Resorts Samtastic Park

Keseruan Liburan Akhir Tahun Menggema di SJM Resorts Samtastic Park

Pemprov DKI Jakarta Gelar Christmas Carol Colossal di Bundaran HI

Pemprov DKI Jakarta Gelar Christmas Carol Colossal di Bundaran HI

Cari Berita Lain Di Sini