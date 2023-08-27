...

Jokowi Hadiri Rembuk Kemerdekaan Relawan Bobby Nasution di Medan

Fransisco Carolio/ANTARA FOTO, Jurnalis · Minggu 27 Agustus 2023 21:45 WIB
Presiden Joko Widodomenyapa sejumlah relawan saat menghadiri acara Rembuk Kemerdekaan Relawan Bobby Nasution.
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) menyapa sejumlah relawan saat menghadiri acara Rembuk Kemerdekaan Relawan Bobby Nasution di Gedung Serba Guna Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Medan, Minggu (27/8/2023).

 

Acara Rembuk Kemerdekaan yang digagas oleh relawan Bobby Nasution tersebut mengusung tema "Kepemimpinan Anak Muda Menuju Indonesia 2045" yang bertujuan untuk mempererat silaturahmi antar relawan serta merayakan HUT RI yang ke-78. 

 

