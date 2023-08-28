...

Kirab Merah Putih Sambut Muktamar Sufi Internasional di Pekalongan

Harviyan Perdana Putra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 28 Agustus 2023 17:21 WIB
Sejumlah peserta membawa bendera saat mengikuti Kirab Merah Putih di Pekalongan.
Sejumlah peserta membawa bendera saat mengikuti Kirab Merah Putih di Pekalongan.
Foto udara sejumlah peserta membawa bendera saat mengikuti Kirab Merah Putih di Pekalongan, Jawa Tengah, Senin (28/8/2023).

 

Kirab merah putih dalam rangka menyambut Muktamar Sufi Internasional atau World Sufi Assembly Conference 2023 itu diikuti sekitar 2.000 peserta yang terdiri dari Forkopimda, TNI dan Polri, organisasi masyarakat serta pelajar dengan membawa bendera sepanjang 1.001 meter yang rencananya pada muktamar tersebut akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (29/8). 

 

(ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/hp) (hru)

(Harviyan Perdana Putra/ANTARA FOTO)

Polda Metro Ungkap Penipuan WO Ayu Puspita, Kerugian Capai Rp11,5 Miliar

Pelari dari Berbagai Level Ikuti Pre-Race Program

Airlangga Hartarto Hadiri Perayaan HUT AEI ke-37 di Jakarta

Kemenaker Gelar Indonesia Productivity Summit 2025

Ekspansi Regional, Mister Bentong Nusantara Perkenalkan Jamu Herbal Modern di Jakarta

Kondisi Pusat Kuliner Kalibata Hangus Terbakar Imbas Kericuhan

Keseruan Liburan Akhir Tahun Menggema di SJM Resorts Samtastic Park

Pemprov DKI Jakarta Gelar Christmas Carol Colossal di Bundaran HI

