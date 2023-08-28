Foto udara sejumlah peserta membawa bendera saat mengikuti Kirab Merah Putih di Pekalongan, Jawa Tengah, Senin (28/8/2023).

Kirab merah putih dalam rangka menyambut Muktamar Sufi Internasional atau World Sufi Assembly Conference 2023 itu diikuti sekitar 2.000 peserta yang terdiri dari Forkopimda, TNI dan Polri, organisasi masyarakat serta pelajar dengan membawa bendera sepanjang 1.001 meter yang rencananya pada muktamar tersebut akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (29/8).

(ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/hp) (hru)

(Harviyan Perdana Putra/ANTARA FOTO)