Hanura Merapat ke PDIP Dukung Ganjar Pranowo

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Senin 28 Agustus 2023 21:48 WIB
Pertemuan tersebut dalam rangka silahturahmi dan kerja sama partai politik.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) bersama Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (kedua kanan), Bacapres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo (kedua kiri), Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kiri) dan Sekjen Partai Hanura Kodrat Shah (kanan) serta jajaran pengurus partai menyanyikan lagu Indonesia Raya saat silahturahmi di DPP PDIP, Jakarta, Senin (28/8/2023). Pertemuan tersebut dalam rangka silahturahmi dan kerja sama partai politik mendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024.

(Arif Julianto/okezone)

