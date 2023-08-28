Pengemudi taksi Blue Bird berdialog dengan penumpang di Jakarta (15/8/2023). PT Blue Bird Tbk mengajak masyarakat kembali pahami faktor pendukung terciptanya standar kenyamanan dalam perjalanan melalui kampanye “Standar Nyaman Indonesia” (SNI).

Kampanye ini hadir dari filosofi layanan Bluebird yaitu Aman, Nyaman, Mudah dan Personalised (ANDAL). Bluebird berkomitmen untuk memberikan standar layanan terbaik bagi pelanggannya melalui tiga pilar utama, yaitu armada yang terstandarisasi, pengemudi yang profesional, dan kemudahan layanan mobilitas bagi pelanggan melalui sistem yang terintegrasi.

menyampaikan bahwa Bluebird selalu berupaya menjadi perusahaan yang tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. “51 tahun menunjukkan konsistensi Bluebird dalam mengedepankan layanan prima yang terstandarisasi untuk mendukung mobilitas masyarakat. Kami menyadari bahwa kepercayaan masyarakat hadir dari kepuasan terhadap kualitas armada dan pengemudi serta inovasi yang terus kami kembangkan melalui integrasi sistem yang dapat memudahkan setiap perjalanan masyarakat,” papar Andre.

(Heru Haryono)