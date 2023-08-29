...

Sejarah Letusan Gunung Gamalama Tahun 1538

Andri Saputra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 29 Agustus 2023 14:52 WIB
Sejarah letusan gunung Gamalama pada tahun 1538.
Sejarah letusan gunung Gamalama pada tahun 1538.
Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia Maluku Utara Abdul Kadir Arif (kedua kiri) bersama Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Gamalama Dedi Nurani (kanan) menjelaskan tentang sejarah letusan Gunung Gamalama pada kegiatan Studi Geologi di Kelurahan Tubo, Kota Ternate, Maluku Utara, Selasa (29/8/2023). 

Kegiatan yang diikuti sejumlah Mahasiswa Laboratorium Geologi Muhammadiyah Maluku Utara itu bertujuan memberikan edukasi sejarah letusan gunung Gamalama pada tahun 1538 sekaligus memperkenalkan kawasan wisata Tubo yaitu salah satu kampung tertua di Ternate dalam upaya mendukung daerah itu menjadi wisata geopark nasional 

 

(ANTARA FOTO/Andri Saputra/nym) (hru)

(Andri Saputra/ANTARA FOTO)

