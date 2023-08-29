Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kedua kiri) bersalaman dengan salah satu ulama sufi usai menghadiri Muktamar Sufi Internasional atau World Sufi Assembly Conference 2023 di Sahid International Convention Center (SICC), Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (29/8/2023).

Muktamar Sufi Internasional yang mengangkat tema Contemporary Sufi Work In A Renewed World itu dihadiri 73 ulama sufi luar negeri dari 38 negara yang mengkaji formulasi pendidikan berbasis tasawuf dan dampaknya terhadap pengembangan karakter peserta didik serta mengkaji kontribusi tasawuf terhadap reformasi sosial, ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan.

(ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/rwa) (hru)

(Harviyan Perdana Putra/ANTARA FOTO)