7 Desainer Indonesia Siapkan Rancangan Terbaik untuk New York Fashion Week

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Selasa 29 Agustus 2023 10:40 WIB
Suasana trunk show Indonesia Now untuk New York Fashion Week.
Suasana trunk show Indonesia Now untuk New York Fashion Week.
Suasana trunk show Indonesia Now untuk New York Fashion Week.
Suasana trunk show Indonesia Now untuk New York Fashion Week.
Suasana trunk show Indonesia Now untuk New York Fashion Week.
Suasana trunk show Indonesia Now untuk New York Fashion Week (NYFW) yang diikuti oleh tujuh desainer dan jenama fesyen di Jakarta, Senin (28/8/2023).

Indonesia Now adalah sebuah komunitas yang digiatkan oleh sejumlah desainer Indonesia. Kali ini Indonesia Now akan membawa tujuh desainer dan jenama fesyen Indonesia untuk tampil mempresentasikan rancangannya di New York Fashion Week (NYFW) The Shows, Spring Summer 2023/2024.

 

Tujuh desainer dan jenama fesyen Indonesia tersebut yaitu Amero Jewellery x Livette by Liliana Tanoesoedibjo, Ayumi, Ghea Panggabean, IKAT Indonesia by Didiet Maulana, SUEDESON by Kimberly Tandra, Merdi Sihombing dan Ivan Gunawan.

 

