Indonesian Television Awards 2023 Hadirkan 2 Kategori Baru

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Selasa 29 Agustus 2023 12:02 WIB
Malam puncak ITA 2023 digelar pada 25 September 2023.
Programming & Acquisition Director RCTI, Dini Putri (tengah) memberikan keterangan pers terkait Indonesia Television Awards 2023 di MNC Studio, Jakarta, Senin (28/8/2023).

 

Ajang penghargaan terbesar dan paling prestisius bagi program televisi serta insan pertelevisian Indonesia yakni, Indonesian Television Awards (ITA) hadir kembali tahun ini. Malam puncak ITA 2023 digelar pada 25 September 2023.

 

Indonesian Television Awards 2023 merupakan gelaran ke-8 kalinya, sejak diselenggarakan pertama kali pada tahun 2016. Melihat perkembangan program televisi yang semakin variatif dan inovatif, membuat Indonesian Television Awards 2023 menghadirkan 15 kategori penghargaan, dan 2 diantaranya merupakan kategori baru, yaitu Kategori Pendatang Baru Televisi Terpopuler serta Kategori Program Kompetisi Olahraga Terpopuler. Ke-15 kategori penghargaan tersebut, terbagi menjadi 9 kategori program televisi, 5 kategori individu, serta 1 kategori spesial.

 

