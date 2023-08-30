Pengendara bersiap mengantarkan pantia penyeleggara dengan menggunakan motor listrik saat berlangsungnya kegiatan FIBA World Cup 2023 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (30/8/2023).

Panitia pelaksana lokal (LOC) FIBA World Cup 2023 menyediakan bus listrik untuk mobilitas penonton dan motor listrik untuk mobilitas seluruh panitia dan jurnalis di wilayah Gelora Bung Karno guna mengurangi emisi karbon selama penyelenggaraan turnamen itu di Indonesia.

(ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nym) (hru)

(Galih Pradipta/ Antara Foto)