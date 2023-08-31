Ketua Senat Akademik MNC University Prof Dr.rer.nat, Marta Fani Cahyandito, Ketua Yayasan Hary Tanoesoedibjo, Jessica Tanoesoedibjo, Ketua Umum Yayasan Hary Tanoesoedibjo dan Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Kepala LLDikti Wilayah III DKI Jakarta Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc. dan Rektor MNC University Mariati Tirta Wiyata berfoto bersama usai rapat kerja Tahun Akademik 2023/2024 di Gedung iNews Tower, Jakarta Pusat, Rabu (30/82023).

Ketua Yayasan Hary Tanoesoedibjo, Jessica Tanoesoedibjo mengajak seluruh pihak untuk introspeksi diri dalam membenahi tata kelola universitas di bawah naungan MNC Group. Hal ini sejalan dengan target MNC University untuk menjadi world class university tahun 2037.

MNC University memiliki visi menjadi World Class University di tahun 2037. Beberapa kerja sama dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri dijajaki untuk mewujudkan visi tersebut.

