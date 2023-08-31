...

Perekaman Data KTP Elektronik Pelajar untuk Pemilu 2024

Adeng Bustomi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 31 Agustus 2023 16:38 WIB
Siswa menunggu antrean pererekaman data identitas KTP elektronik di SMA Negeri 1 Baregbeg.
Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil merekam data identitas siswa di SMA Negeri 1 Baregbeg.
Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) merekam data identitas siswa di SMA Negeri 1 Baregbeg, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis (31/8/2023). 

 

Disdukcapil Ciamis melakukan perekaman E-KTP bagi siswa dengan sistem jemput bola di sekolah untuk memfasilitasi hak pilih pada Pemilu 2024, dengan data pemilih pemula usia 17 tahun di Ciamis yang belum memiliki KTP sebanyak 12.133 orang yang ditargetkan rampung perekaman 152 sekolah se-Ciamis. 

 

(ANTARA FOTO/Adeng Bustomi) (hru)

Cari Berita Lain Di Sini