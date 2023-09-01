...

PKB Terima Tawaran Cak Imin Jadi Cawapres Anies Baswedan

Rizal Hanafi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 01 September 2023 21:49 WIB
Dalam rapat pleno tersebut PKB memutuskan menerima tawaran Partai NasDem untuk berkoalisi.
Dalam rapat pleno tersebut PKB memutuskan menerima tawaran Partai NasDem untuk berkoalisi.
A A A

Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid (kedua kanan) bersama Wakil Ketua Umum PKB Hanif Dhakiri (kanan) meneriakan yel-yel saat Rapat Pleno Gabungan DPP PKB di DPW PKB Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (1/9/2023).

 

Dalam rapat pleno tersebut PKB memutuskan menerima tawaran Partai NasDem untuk berkoalisi mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2024. 

 

(ANTARA FOTO/Rizal Hanafi/Ds/tom) (hru)

(Rizal Hanafi/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Krisis Sampah, Tumpukan Sampah Penuhi Jalanan Tangerang Selatan

Krisis Sampah, Tumpukan Sampah Penuhi Jalanan Tangerang Selatan

KPK Periksa Kembali Mantan Menteri Agama Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

KPK Periksa Kembali Mantan Menteri Agama Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Kolaborasi TMMIN - PMI Bantu Percepatan Pemulihan Korban Bencana Sumatra

Kolaborasi TMMIN - PMI Bantu Percepatan Pemulihan Korban Bencana Sumatra

Merawat Warna Alam, Menjaga Warisan Tenun Sumba Timur

Merawat Warna Alam, Menjaga Warisan Tenun Sumba Timur

Apresiasi Kemitraan Berkelanjutan, Nestle Indonesia Bersama Peternak Sapi Perah Rakyat

Apresiasi Kemitraan Berkelanjutan, Nestle Indonesia Bersama Peternak Sapi Perah Rakyat

Jasa Marga Siagakan 6.500 Personel Hadapi Libur Nataru 2025 2026

Jasa Marga Siagakan 6.500 Personel Hadapi Libur Nataru 2025 2026

Kebakaran Los Pepaya di Pasar Induk Kramat Jati, 350 Lapak Hangus Terbakar

Kebakaran Los Pepaya di Pasar Induk Kramat Jati, 350 Lapak Hangus Terbakar

Apresiasi Kemitraan, Nestle Indonesia Teguhkan Dukungan bagi Peternak Sapi Perah Rakyat

Apresiasi Kemitraan, Nestle Indonesia Teguhkan Dukungan bagi Peternak Sapi Perah Rakyat

Cari Berita Lain Di Sini