Ulang tahun ke-4 RCTI+ diselenggarakan khusus di auditorium Tower 1 MNC Studios, Jakarta, Kamis (31/8/2023) kemarin. Acara perayaan itu semakin istimewa karena diiringi oleh berbagai prestasi ciamik RCTI+. Apa saja?

Ulang tahun ke-4 RCTI+ diselenggarakan khusus di auditorium Tower 1 MNC Studios, Jakarta, Kamis (31/8/2023) kemarin. Dalam acara perayaan ulang tahun itu hadir Hary Tanoesoedibjo, Executive Chairman MNC Group, Valencia Tanoesoedibjo, Managing Director RCTI+, dan Board of Director RCTI+.

Perayaan ulang tahun ke-4 RCTI+ berjalan istimewa karena bertabur dengan rangkaian prestasi mengagumkan yang dicapai oleh aplikasi andalan MNC Group itu. Valencia Tanoesoedibjo memberikan catatan-catatan khusus mengeenai prestasi RCTI+ yang menurutnya tercapai berkat hasil kerja sama solid.

"Memasuki tahun keempat ini RCTI+ meraih tiga awards. Dua awards diterima RCTI+ dari sisi teknologi dan satu lagi dari sisi promosi," ujar Valencia Tanoesoedibjo.

Dia melanjutkan dalam waktu yang singkat juga RCTI+ jadi aplikasi yang sangat berpengaruh. RCTI+ sukses meimplementasikan kemampuan dan cara kerja aplikasi kelas dunia.

"Hal ini dibuktikan dimana RCTI+ bisa menangani jutaan pengguna," ujarnya bangga.

Selain itu RCTI+ juga berhasil meraih perhatian banyak masyarakat digital. Hal itu terlihat hanya dalam waktu kurang dari delapan bulan, akun TikTok RCTI+ mencapai 4,1 juta pengikut.

Menurut Valencia Tanoesoedibjo terdapat peningkatan 529 persen di akun TikTok RCTI+. Hal itu tentu jadi perkembangan positif buat RCTI+.

"Saat ini followers kita di TikTok 115 persen lebih besar dari kompetitor," ujar Valencia Tanoesoedibjo bangga.

"Ini hari yang baik untuk melihat ke belakang, mengapresiasi apa yang kita lakukan, serta melihat ke depan arah mana yang kita tuju serta menyelaraskan visi dan msisi untuk melangkah lebih jauh lagi," pungkas Valencia Tanoesoedibjo.

Diketahui RCTI+ pertama kali diluncurkan pada 24 Agustus 20219 bertepatan dengan hari ulang tahun RCTI ke-30. RCTI dihadirkan sebagai OTT platform untuk bisa menyaksikan tayangan dari jaringan televisi terestrial milik MNC Media.

RCTI+ juga menghadirkan banyak konten menarik dan eksklusif. Bahkan beberapa di antaranya jadi terobosan baru seperti Indonesia Next Big Star yang jadi talent hybrid pertama yang ada di Indonesia.

