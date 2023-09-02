Menpora Dito Ariotedjo (tengah), Chef de Mission (CdM) Paraatlet Indonesia Asian Para Games (AiPG) 2023, Angela Tanoesoedibjo (kiri) dan Chef de Mission (CdM) Indonesia Asian Games Basuki Hadimuljono dalam konferensi pers di Kemenpora, Jakarta, Jumat (1/9/2023).

Indonesia mengirim 415 atlet yang akan tampil di 31 cabang olahraga (cabor) di Asian Games Hangzhou, China, pada 23 September hingga 8 Oktober mendatang. Terkait Asian Games Indonesia akan mengirim 415 atlet, 161 ofisial, dan tampil di 31 cabang yang ditargetkan finis di posisi 12 besar pada klasemen akhir perolehan medali.

Untuk Asian Para Games Indonesia mengirim 134 atlet, 62 ofisial, 56 pelatih, dan 12 manajer. Ada 12 cabor yang akan diikuti dengan target peringkat 10 besar dengan 20 medali emas.

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)