...

Indonesia Kirim 415 Atlet ke Asian Games dan 134 Atlet untuk Asian Para Games 2023

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Sabtu 02 September 2023 05:03 WIB
Chef de Mission CdM Paraatlet Indonesia Asian Para Games AiPG 2023, Angela Tanoesoedibjo.
Indonesia Kirim 415 Atlet ke Asian Games dan 134 Atlet untuk Asian Para Games 2023.
Indonesia Kirim 415 Atlet ke Asian Games dan 134 Atlet untuk Asian Para Games 2023.
Indonesia Kirim 415 Atlet ke Asian Games dan 134 Atlet untuk Asian Para Games 2023.
Indonesia Kirim 415 Atlet ke Asian Games dan 134 Atlet untuk Asian Para Games 2023.
A A A

Menpora Dito Ariotedjo (tengah), Chef de Mission (CdM) Paraatlet Indonesia Asian Para Games (AiPG) 2023, Angela Tanoesoedibjo (kiri) dan Chef de Mission (CdM) Indonesia Asian Games Basuki Hadimuljono dalam konferensi pers di Kemenpora, Jakarta, Jumat (1/9/2023).

 

Indonesia mengirim 415 atlet yang akan tampil di 31 cabang olahraga (cabor) di Asian Games Hangzhou, China, pada 23 September hingga 8 Oktober mendatang. Terkait Asian Games Indonesia akan mengirim 415 atlet, 161 ofisial, dan tampil di 31 cabang yang ditargetkan finis di posisi 12 besar pada klasemen akhir perolehan medali.

 

Untuk Asian Para Games Indonesia mengirim 134 atlet, 62 ofisial, 56 pelatih, dan 12 manajer. Ada 12 cabor yang akan diikuti dengan target peringkat 10 besar dengan 20 medali emas.

 

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Krisis Sampah, Tumpukan Sampah Penuhi Jalanan Tangerang Selatan

Krisis Sampah, Tumpukan Sampah Penuhi Jalanan Tangerang Selatan

KPK Periksa Kembali Mantan Menteri Agama Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

KPK Periksa Kembali Mantan Menteri Agama Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Kolaborasi TMMIN - PMI Bantu Percepatan Pemulihan Korban Bencana Sumatra

Kolaborasi TMMIN - PMI Bantu Percepatan Pemulihan Korban Bencana Sumatra

Merawat Warna Alam, Menjaga Warisan Tenun Sumba Timur

Merawat Warna Alam, Menjaga Warisan Tenun Sumba Timur

Apresiasi Kemitraan Berkelanjutan, Nestle Indonesia Bersama Peternak Sapi Perah Rakyat

Apresiasi Kemitraan Berkelanjutan, Nestle Indonesia Bersama Peternak Sapi Perah Rakyat

Jasa Marga Siagakan 6.500 Personel Hadapi Libur Nataru 2025 2026

Jasa Marga Siagakan 6.500 Personel Hadapi Libur Nataru 2025 2026

Kebakaran Los Pepaya di Pasar Induk Kramat Jati, 350 Lapak Hangus Terbakar

Kebakaran Los Pepaya di Pasar Induk Kramat Jati, 350 Lapak Hangus Terbakar

Apresiasi Kemitraan, Nestle Indonesia Teguhkan Dukungan bagi Peternak Sapi Perah Rakyat

Apresiasi Kemitraan, Nestle Indonesia Teguhkan Dukungan bagi Peternak Sapi Perah Rakyat

Cari Berita Lain Di Sini